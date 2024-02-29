Показали место дислокации еще одного самолета А-50 – спутниковые фото

Журналисты показали место дислокации еще одного самолета А-50, используемого РФ для разведки в войне против Украины.

Кадры получил проект "Схемы" (Радио Свобода) с помощью снимков Planet Labs.

Место дислокации еще одного самолета А-50 / Фото: "Схеми"

Как стало известно, самолет находится в городе Таганрог (аэропорт "Таганрог-Южный"). Это – 130 км от линии боевых действий в Донецкой области, о чем свидетельствует свежий снимок за 29 февраля.

Также читайте Уничтожение российских А-50: Игнат оценил значение ликвидации самолетов

"Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэропорта в сентябре 2023-го и 15 февраля 2024-го. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета", — отметили в "Схемах"

Напомним, в Сети появилось фото хутора Трудовая Армения Краснодарского края РФ после падения российского самолета дальней разведки А-50 24 февраля.

Читайте также: