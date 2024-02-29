Показали место дислокации еще одного самолета А-50 – спутниковые фото

Он расположен в 130 км от линии боевых действий Донецкой области.
Журналисты показали место дислокации еще одного самолета А-50, используемого РФ для разведки в войне против Украины.
Кадры получил проект "Схемы" (Радио Свобода) с помощью снимков Planet Labs.
Как стало известно, самолет находится в городе Таганрог (аэропорт "Таганрог-Южный"). Это – 130 км от линии боевых действий в Донецкой области, о чем свидетельствует свежий снимок за 29 февраля.
"Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэропорта в сентябре 2023-го и 15 февраля 2024-го. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета", — отметили в "Схемах"
Напомним, в Сети появилось фото хутора Трудовая Армения Краснодарского края РФ после падения российского самолета дальней разведки А-50 24 февраля.
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