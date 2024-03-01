ASUS Zenbook DUO – витончений, потужний, інтелектуальний

Мрієте про портативний, потужний і надзвичайно функціональний ноутбук? У нас є для вас чудова пропозиція - ASUS Zenbook DUO – революційний пристрій, який розширить межі вашого уявлення про сучасні технології.

Два неймовірних OLED-дисплеї

Новий Zenbook DUO оснащений двома великими 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:10, високою роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Використовуйте їх як один великий 19,8-дюймовий дисплей для зручного перегляду або ж розділіть робочий простір на два, щоб “жонглювати” декількома завданнями одночасно. Обидва дисплеї сенсорні і підтримують активний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, що робить роботу з ними максимально зручною й інтуїтивно зрозумілою.

Відкрийте для себе новий рівень візуальної досконалості. Вас вразять багатство і глибина кольорів на OLED-дисплеях Zenbook DUO зі 100% охопленням колірного простору DCI-P3. Цей ноутбук ідеально підходить для дизайнерів, фотографів й інших творчих фахівців, адже він гарантує надзвичайно точне відтворення професійної гами кольорів і широкі кути огляду. Технологія OLED значно знижує рівень шкідливого синього світла порівняно з традиційними РК-дисплеями, роблячи тривалу роботу за пристроєм безпечнішим для ваших очей.

Інноваційний дизайн

Zenbook DUO – це не просто ноутбук, це справжній витвір мистецтва. Його корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву робить пристрій не лише елегантним, але й міцним і надійним помічником для сучасного мобільного життя. Він з товщиною 14,6 мм і вагою лише 1,35 кг. Знімна клавіатура з вбудованим акумулятором дає вам свободу вибору, тож працювати за ноутбуком можна як за традиційним пристроєм або ж використовувати його екрани без клавіатури, щоб максимально розширити робочий простір. Нижній екран можна використовувати як повнорозмірну віртуальну клавіатуру, а спеціальний шарнір дозволяє розкривати екрани на 180°, що дає змогу розмістити Zenbook DUO горизонтально, наприклад для демонстрації контенту колегам під час наради.

Потужність, підсилена ШІ

Zenbook DUO вражає не лише елегантністю і вишуканим дизайном, але й потужною конфігурацією, здатною задовольнити потреби найвимогливіших користувачів. Серце ноутбука – найсучасніший процесор Intel Core Ultra – містить модуль, який виконує роль нейронного процесора (NPU), що прискорює роботу алгоритмів штучного інтелекту, розвантажуючи при цьому центральний процесор. Завдяки ньому Zenbook DUO демонструє вищу продуктивність у програмах для відеоконференцій, редагування фото та відео, а також інших завданнях, що задіяють штучний інтелект. Крім того, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач місткістю до 2 ТБ гарантують швидку й плавну роботу ноутбука в багатозадачному режимі, а акумулятор ємністю 75 Вт забезпечить автономність протягом цілого дня.

Новинка пропонує широкий набір портів: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 і зручний 3,5-мм аудіороз'єм, тож вам не потрібно брати із собою громіздку док-станцію або декілька адаптерів під час подорожей. А ще Zenbook DUO може похвалитися чудовою аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованою Harman Kardon.

Zenbook DUO (2024) – це революційний ноутбук, який пропонує безпрецедентний рівень продуктивності, мобільності та універсальності. Завдяки двом OLED-екранам, потужним компонентам, інноваційному дизайну й підтримці ШІ, він стане ідеальним вибором для людей, які шукають ультрапортативний ноутбук для роботи, творчості і розваг.

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