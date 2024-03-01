Жінка народила двох дітей 29 лютого у різні високосні роки

Цього року брат і сестра вперше відсвяткували день народження разом.

Брат і сестра з Брукліна, США, які народилися у високосний день із різницею у чотири роки, вперше цього року відсвяткували свій унікальний день народження разом.

Про це пише nypost.com.

У батьків Дейна та Ліндсі народився син Омрі 29 лютого 2016 року. Молодша сестра Скаут з'явилася на світ рівно через чотири роки, 29 лютого 2020-го.

Цього року Омрі та Скаут виповнилося вісім та чотири роки відповідно – і вони у захопленні від того, що відсвяткували свій день народження саме цього дня.

"Це перше справжнє спільне святкування дня народження", — поділилася мама Ліндсі.

Дейн та Ліндсі з дітьми / Фото: Lindsay Demchak

За словами батьків, зазвичай сім'я святкує такий збіг, який трапляється раз у житті, у різні дні. "Ми святкуємо день народження сина 28 лютого, а дочки - 1 березня", - пояснив Дейн.

Ліндсі також пригадала, що попередньо, діти не мали народитися у високосний день.

"Це була дійсно щаслива випадковість", - сказала вона, зазначивши, що і перші, і другі пологи не супроводжувалося медичним втручанням.

"Ми завжди намагаємося дати зрозуміти, наскільки це було справжнє божевілля!" — додала вона. "Я намагаюся продовжувати пояснювати їм, наскільки це особливий рік, але це справді складно, тому що вони такі маленькі і, чесно кажучи, я сама не зовсім розумію, що таке високосний рік".

"Ми просто кажемо їм, що вони мають особливий день народження. Вони особливі, тож це цілком доречно", — зазначив батько.

Нагадаємо, близнючки одночасно завагітніли та народили дітей із різницею в декілька хвилин. У малюків спільний день народження, а також схожі ДНК.

Читайте також: