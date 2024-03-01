В ISW оценили, может ли Россия восстановить парк самолетов А-50

Страна-агрессорка Россия планирует развернуть производство новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Заниматься этим хочет государственная корпорация "Ростех".

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Американские специалисты ссылаются на заявления руководителя компании "Ростех" Сергея Чемезова. По его словам, российские войска нуждаются больше в таких воздушных судах. Дефицит существенно усилился после того, как украинские военные сбили два таких судна с начала 2024 года.

Аналитики ISW считают, что российская оборонно-промышленная база не сможет быстро изготовить новые самолеты А-50. Ведь многие компоненты для конструирования таких воздушных судов производителям страны-агрессорки в настоящее время недоступны.

К слову, по данным украинских официальных лиц, сейчас в Российской Федерации осталось всего несколько самолетов А-50.

Напомним, британские разведчики оценили последствия ликвидации второго российского самолета А-50. В РФ после осталось всего семь таких бортов. К слову, первый А-50 украинские защитники сбили 14 января, а второй – 23 февраля.

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