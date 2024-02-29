Массовое сбивание российских самолетов: эксперт объяснил, почему для россиян это катастрофа

Россияне сами завели себя в зависимость от управляемых авиабомб (КАБов), ведь без них они не могут воевать, а с ними количество уничтоженной авиации только растет.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБы являются основным элементом по вскрыванию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБов они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те захватившие позиции, то есть даже обороняться нормально", – рассказал Коваленко.

Именно поэтому Россия не может не использовать свои самолеты для запусков КАБ по украинским позициям даже несмотря на массовые потери в последнее время.

"Они понимают, что есть угроза уничтожению их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят на год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов", — объяснил эксперт.

Коваленко также прокомментировал информацию, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.

"На сегодняшний день я не слышал ни одного официального подтверждения относительно того, что мы используем ту или иную систему для сбивания российской авиации. Сейчас есть много версий относительно того, какой именно комплекс был использован (для сбития самолетов РФ – ред). Есть даже фантастические версии, одна из которых, что у нас якобы уже есть даже самолеты F-16 и они залетают почти в Краснодарский край. Но это лишь версии", – сказал Коваленко.

Су-34 сбили 29 февраля

Утром 29 февраля стало известно, что Россия лишилась еще одного бомбардировщика Су-34. Случилось это на Восточном направлении.

Вскоре стало известно, что украинские Вооруженные силы уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34. То есть уже три вражеских штурмовика с начала суток. Произошло это на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Таким образом, в течение февраля украинские защитники сбили 13 вражеских самолетов и 1 вертолет.

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