Через атаку БпЛА на Миколаївщині можливі відключення світла

Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.
У Миколаївській області через атаку ворожих безпілотників можливі тимчасові відключення світла, оскільки були пошкоджені лінії електропередач у Павлівському сільському старостинському окрузі.
Керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що відключення світла можливі у прилеглих населених пунктах.
"За попередньою інформацією, вибухи були поза межами населених пунктів. В Павлівському сільському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження лінії електропередач, тому, в прилеглих сільських населених пунктах можливі тимчасові відключення електропостачання до завершення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.
Крім того, ми раніше інформували, що постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, навіщо Росія обстрілює Одесу.
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