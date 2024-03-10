Через атаку БпЛА на Миколаївщині можливі відключення світла

Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.

У Миколаївській області через атаку ворожих безпілотників можливі тимчасові відключення світла, оскільки були пошкоджені лінії електропередач у Павлівському сільському старостинському окрузі.

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Керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що відключення світла можливі у прилеглих населених пунктах.

"За попередньою інформацією, вибухи були поза межами населених пунктів. В Павлівському сільському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження лінії електропередач, тому, в прилеглих сільських населених пунктах можливі тимчасові відключення електропостачання до завершення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, навіщо Росія обстрілює Одесу.

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