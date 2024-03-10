Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі у США

У ніч проти 10 березня на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представили п'ять спортсменів: Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Прима – 39-те місце. Дудченко став 40-м, Мандзин – 48-м, Підручний – 55-м, а Лесюк – 78-м.

Перемогу в спринті здобув француз Ерік Перро, для якого це перше в кар'єрі "золото" в особистих гонках на рівні Кубка світу. На другій сходинці фінішував ще один представник Франції Емільєн Жаклен, а топ-3 замкнув норвежець Йоган-Олав Ботн.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Солт-Лейк-Сіті

1. Ерік Перро (Франція, 0+0) 22:19.8

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+2) +3.9

3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +11.3

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +12.9

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +16.3

6. Кемпбелл Райт (США, 0+1) +20.0

...

39. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:48.2

40. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:51.4

48. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +2:01.0

55. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:10.2

78. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:46.0

Етап у Солт-Лейк-Сіті завершиться в неділю, 10 березня, гонками переслідування. Жінки вийдуть на старт о 18:00 за київським часом, а чоловіки – о 19:50.

Додамо, що заключний, дев'ятий етап поточного розіграшу Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 березня канадський Кенмор.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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