Випадково заїхала у ставок на Tesla: у США загинула мільярдерка

У США мільярдерка загинула, випадково заїхавши у ставок на машині Tesla.

Спадкоємиця великої судноплавної компанії, 50-річна Анджела Чао загинула місяць тому, проте подробиці її смерті стали відомі лише зараз.

Про це пише Bild.

Зазначається, що 10 лютого підприємниця виїхала разом зі своїми друзями, які раніше навчалися разом із нею у Гарварді, на ранчо у Техасі. Там вона орендувала маєток, який майже втричі перевищує площу Центральний парк у Нью-Йорку.

Після вечері Чао захотіла поїхати до головного дому до сина. Оскільки в той день було холодно, жінка сіла до своєї машини Tesla Model X. Піша прогулянка зайняла б у неї лише чотири хвилини.

Чао хотіла розвернутися, проте надто сильно здала назад і з'їхала автомобілем у ставок. Машина почала тонути, а сама Чао в паніці почала дзвонити друзям.

Рятувальники прибули на місце через 24 хвилини після отримання екстреного виклику - на цей момент Tesla повністю пішла під воду.

Команда водолазів з невідомих причин не приїхала, а план з витягування автомобіля зі ставка провалився через занадто короткий трос. Коли рятувальники таки дістали машину з води, Анджела Чао була вже мертва.

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