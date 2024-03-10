Случайно заехала в пруд на Tesla: в США погибла миллиардерша

Машина начала тонуть, а сама женщина в панике принялась звонить друзьям.

В США миллиардерша погибла, случайно заехав в пруд на машине Tesla.

Наследница крупной судоходной компании, 50-летняя Анджела Чао, погибла месяц назад, однако подробности ее смерти стали известны только сейчас.

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что 10 февраля предпринимательница выехала вместе со своими друзьями, ранее обучавшимися вместе с ней в Гарварде, на ранчо в Техасе. Там она арендовала имение, почти втрое превышающее площадь Центрального парка в Нью-Йорке.

После ужина Чао захотела поехать в главный дом к сыну. Поскольку в тот день было холодно, женщина села к своей машине Tesla Model X. Пешая прогулка заняла бы у нее всего четыре минуты.

Чао хотела развернуться, но слишком сильно сдала назад и съехала автомобилем в пруд. Машина начала тонуть, а сама Чао в панике принялась звонить друзьям.

Спасатели прибыли на место через 24 минуты после получения экстренного вызова – к настоящему моменту Tesla полностью ушла под воду.

Команда водолазов по неизвестным причинам не приехала, а план по вытягиванию автомобиля из пруда провалился из-за слишком короткого троса. Когда спасатели достали машину из воды, Анджела Чао была уже мертва.

Напомним, во Львовской области судили ученика 11 класса, который на уроке информатики включил порно и громко комментировал его. Судья наказал школьника устным предупреждением.

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