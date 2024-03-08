Роскошная гробница раскрыла ужасающие ритуалы древней культуры

В древней гробнице археологи обнаружили кости, принадлежавшие не менее чем тридцати людям.

На территории современной Панамы археологи обнаружили гробницу, принадлежавшую представителю высшей знати древней культуры Кокле. Исследования гробницы обнаружили свидетельства ужасающих ритуалов, связанных с верованиями о загробной жизни.

Об этом пишет издание Science Alert.

Древняя культура Кокле существовала в долине Рио-Гранде на территории Центральной Америки в период со II века до нашей эры до середины XVI века нашей эры. В найденной гробнице, как утверждают археологи, был похоронен молодой человек из высшей знати Кокле, умерший около 1200 лет назад.

Археологические данные, полученные с древних кладбищ народа Кокле, позволяют предположить, что в те времена люди верили в загробную жизнь и пытались обеспечить тем, кто уходит в загробный мир, достойную свиту и окружение. Поэтому представителей знати часто хоронили вместе с любимыми женами и слугами, которых умерщвляли и хоронили вместе с хозяином.

Гробница, которую сейчас исследуют археологи, была обнаружена еще в 2011 году. За тринадцать лет раскопок было найдено множество золотых артефактов. Но самой страшной находкой стали кости, принадлежавшие 31 человеку.

Тело владельца гробницы было похоронено лицом вниз и расположено на теле женщины, вероятно, являвшейся его женой или наложницей. По словам археологов, в те времена это была привычная практика, примеры которой были найдены в других захоронениях Кокле.

Но гробница молодого знатного лорда отличается особым богатством и великолепием. Среди найденных в захоронении артефактов – предметы религиозного значения, украшения из золота, бисера и зубов животных, фрагменты керамики, флейты из костей и предметы одежды.

Раскопки гробницы до сих пор не завершены, поэтому археологи предполагают, что количество похороненных там людей может увеличиться. Обнаруженные останки еще предстоит идентифицировать с помощью генетического анализа, чтобы установить точное количество похороненных там людей.

Напомним, в Италии ученые раскопали гробницу, которой 2600 лет. В погребении обнаружили сокровища, которые, вероятно, принадлежали зажиточной семье.

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