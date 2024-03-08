"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" в матче с 5 голами и возглавил УПЛ (видео)

"Шахтер" обыграл "Колос" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:2 .

Ковалевцы вышли вперед в дебюте встречи – уже на шестой минуте Олег Ильин во время контратаки своей команды зашел в штрафную "горняков" и точно пробил в ближний угол.

Однако после перерыва дончанам удалось перевернуть ход матча. На 50-й минуте счет сравнял бразильский новичок "оранжево-черных" Кевин.

На 65-й минуте подопечные Марино Пушича повели в счете – ударом головой забил Лассина Траоре.

Под занавес поединка донецкий клуб снял все вопросы о победителе – на 89-й минуте Кевин оформил дубль после передачи Георгия Судакова.

На 90+5-й минуте команда из Ковалевки сократила отставание – Лассина Траоре срезал мяч в свои ворота после подачи "Колоса" с углового, однако это не помешало "горнякам" удержать победу.

Обзор матча "Шахтер" – "Колос"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Шахтер" (40 очков) вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. Дончане обошли "Днепр-1", который имеет 38 баллов и сыграл на два матча больше. "Колос" (24 пункта) располагается на восьмой строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 12 марта сыграют с "Минаем", а ковалевцы 16 марта на выезде встретятся с "Кривбассом".

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