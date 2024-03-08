"Металлист 1925" и ЛНЗ сыграли вничью в матче с двумя пенальти (видео)

Команды обменялись голами с 11-метровой отметки в конце поединка.

"Металлист 1925" сыграл вничью с ЛНЗ в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киевской области завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. Во втором тайме черкасский клуб сумел открыть счет – на 76-й минуте пенальти реализовал Сергей Рыбалка.

Однако подопечным Виктора Скрипника удалось избежать поражения. На 86-й минуте Владлен Юрченко отличился с пенальти и вырвал для своей команды ничью.

Обзор матча "Металлист 1925" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Металлист 1925" (16 очков) занимает 13-е место в УПЛ. ЛНЗ (24 балла) идет на девятой позиции.

В следующем туре харьковчане 16 марта встретятся с "Рухом", а команда Олега Дулуба 12 марта примет "Днепр-1".

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