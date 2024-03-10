В Одессе раздаются взрывы - СМИ

В разных районах города были слышны взрывы и канонады.

В Одессе вечером, 9 марта, прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Думская.

Издание сообщает, что в разных районах города были слышны взрывы и канонады.

Ранее воздушные силы сообщили об атаке "Шахедами" на юге Украины, в том числе в районе Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, зачем Россия обстреливает Одессу.

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