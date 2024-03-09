Кислица объяснил, зачем Россия остервенело обстреливает Одессу

Российские захватчики обстреливают Одессу, чтобы сорвать возможность функционирования морского коридора, созданного ВМС после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, передает Укринформ.

Кислица заявил, что все попытки России шантажировать международное сообщество выходом по инициативе провалились.

"Однако Украина… несмотря на войну, запустила морской коридор и продолжает усиливать его эффективность", – заявил украинский дипломат.

Кислица заявил, что с августа 2023 года из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" было экспортировано почти 30 млн тонн грузов в 42 страны мира. 80% всего экспорта составляет агропродукция.

Дипломат отметил, что фактически уровень экспорта достиг уровня, который был до полномасштабного вторжения.

"Российский Черноморский флот, численность которого постоянно сокращается, больше не решается появляться в северо-западной части Черного моря, не говоря уже о способности блокировать украинские порты", — подчеркнул Кислица.

Он заявил, что россиянам больше ничего не остается, кроме как запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и наших торговых партнеров. Дипломат добавил, что для предотвращения этого необходимо усиливать возможности украинских сил ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что под завалами дома в Одессе нашли тела братца и сестрички: детям было 10 и 8 лет.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Греции прокомментировал обстрел, под который он попал вместе с Зеленским в Одессе.

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