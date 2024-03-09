Кислиця пояснив, навіщо Росія обстрілює Одесу

Російські загарбники обстрілюють Одесу, щоб зірвати можливість функціонування морського коридору, створеного ВМС України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, передає Укрінформ.

Кислиця заявив, що всі спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися.

"Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність", - заявив український дипломат.

Кислиця заявив, що з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. 80% усього експорту становить агропродукція.

Дипломат зазначив, що фактично рівень експорту досяг рівня, який був до повномасштабного вторгнення.

"Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти", – наголосив Кислиця.

Він заявив, що росіянам більше нічого не лишається, крім як запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів. Дипломат додав, що для запобігання цьому необхідно посилювати спроможності українських сил ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під завалами будинку в Одесі знайшли тіла братика та сестрички: дітям було 10 та 8 років.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр Греції прокоментував обстріл, під який він потрапив разом з Зеленським в Одесі.

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