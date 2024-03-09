Астрологічний прогноз на 9 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли – незважаючи на вихідний – можна розпочати життя з чистого аркуша: будь-які проєкти – у цьому випадку, швидше, побутової якості – вдасться успішно втілити у життя.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно побоюватися підвищення артеріального тиску: слід виключити з раціону сіль, більше гуляти, займатися спортом та приймати гіпотензивні засоби, рекомендовані лікарем.

Харчування дня: під забороною м'ясні – особливо копчені – продукти та випічка.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: роблячи весняне прибирання в саду, не можна ламати гілки та викорчовувати пні.

Магія та містика дня: особливо успішною обіцяє бути жіноча магія.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими.

Табу дня: під забороною перебуває будь-яка руйнація – навіть старі документи не можна рвати.

Цитата дня: «Все на світі можна перевести на жарт, – і в усьому є глибокий зміст і настанова, – треба тільки вміти його знайти» (Лоренс Стерн).

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