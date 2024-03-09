Астрологический прогноз на 9 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – можно начать жизнь с чистого листа: любые проекты – в данном случае скорее бытового свойства – удастся успешно воплотить в жизнь.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо опасаться повышения артериального давления: исключить из рациона соль, больше гулять, заниматься спортом и принимать гипотензивные средства, рекомендованные врачом.
Питание дня: под запретом мясные – особенно копченые – продукты и выпечка.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: делая весеннюю уборку в саду, нельзя ломать ветки и выкорчевывать пни.
Магия и мистика дня: особенно успешной обещает быть женская магия.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими.
Табу дня: под запретом находится любое разрушение – даже старые документы рвать нельзя.
Цитата дня: "Все на свете можно обратить в шутку, и во всем есть глубокий смысл и наставление – надо только уметь его найти" (Лоренс Стерн).
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