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Астрологический прогноз на 9 марта

Астрологический прогноз на 9 марта

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – можно начать жизнь с чистого листа: любые проекты – в данном случае скорее бытового свойства – удастся успешно воплотить в жизнь. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо опасаться повышения артериального давления: исключить из рациона соль, больше гулять, заниматься спортом и принимать гипотензивные средства, рекомендованные врачом. 

Питание дня: под запретом мясные – особенно копченые – продукты и выпечка. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: делая весеннюю уборку в саду, нельзя ломать ветки и выкорчевывать пни. 

Магия и мистика дня: особенно успешной обещает быть женская магия.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими. 

Табу дня: под запретом находится любое разрушение – даже старые документы рвать нельзя. 

Цитата дня: "Все на свете можно обратить в шутку, и во всем есть глубокий смысл и наставление – надо только уметь его найти" (Лоренс Стерн). 

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