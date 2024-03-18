Путін лякає Європу Третьою світовою війною

Путін, коментуючи ймовірність війни РФ із НАТО, заявив, що "все можливо у сучасному світі".

Володимир Путін після "перевиборів" погрожує Третьою світовою війною у разі повномасштабного конфлікту між Росією та НАТО.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

"Я думаю, що все можливо у сучасному світі. Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни. Думаю, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений", - цитує його видання.

Зауважимо, станом на ранок 18 березня президент РФ Володимир Путін переміг на президентських "виборах", набравши 87,29% голосів. Такі дані наводить екзит-пол Всеросійського центру вивчення громадської думки. Цивілізований світ не визнає "вибори" та "перемогу" на них Путіна.

ТСН.ua зібрав світову реацію на "вибори" у РФ.

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