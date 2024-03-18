У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі

На базі зможуть постійно проживати до 10 000 військовослужбовців НАТО.

У Румунії розпочали будівництво найбільшої у Європі бази НАТО, на території якої зможуть розмістити до 10 000 військовослужбовців та їхніх сімей.

Про це пише Euronews.

Вартість будівницта попередньо оцінюється у 2, 5 млрд євро.

"Вйськовий об'єкт матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 000 військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

База НАТО

Крім того, база буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.

Нагадаємо, Україна посилила будівництво нових ліній оборони на ключових напрямках фронту. Йдеться про три лінії в окремих областях і на контактних ліній.

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