В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе

На базе могут постоянно проживать до 10 000 военнослужащих НАТО.

В Румынии начали строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, на территории которой смогут разместить до 10 000 военнослужащих и их семей.

Об этом пишет Euronews.

Стоимость строительства предварительно оценивается в 2,5 млрд евро.

"Военный объект будет площадь в 2800 гектаров и общий периметр в 30 км. На базе смогут постоянно проживать до 10 000 военнослужащих НАТО и членов их семей", — говорится в сообщении.

База НАТО

Кроме того, база будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, горюче-смазочных материалов, тренажерами, школами, детскими садами, магазинами и больницей.

Напомним, Украина усилила строительство новых линий обороны по ключевым направлениям фронта. Речь идет о трех линиях в отдельных областях и на контактных линиях.

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