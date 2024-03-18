Россияне атаковали беспилотниками Киевщину: что известно

Накануне вечером 17 марта российская армия атаковала беспилотниками Киевскую область. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. Спасибо нашим силам ПВО за удачную работу", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Воздушная тревога в Киевской области длилась более двух часов — 20:00-22:11. Местные власти информировали, что в воздушном пространстве были зафиксированы БПЛА и работа сил ПВО.

Как сообщалось, ночью россияне совершили атаку "Shahed" и ракетами по Украине. Силы ПВО уничтожили 17 дронов из 22 выпущенных.

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