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Росіяни атакували безпілотниками Київщину: що відомо

Росіяни атакували безпілотниками Київщину: що відомо

Збитий безпілотник. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Напередодні ввечері, 17 березня, російська армія атакувала безпілотниками Київську область. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу", -наголосив очільник ОВА.

За його словами, оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

Повітряна тривога на Київщині тривала понад дві години - 20:00-22:11. Місцева влада інформувала, що в повітряному просторі було зафіксовано БпЛА та роботу сил ППО.

Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили атаку "Shahed" та ракетами по Україні. Сили ППО знищили 17 дронів із 22 випущених. 

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