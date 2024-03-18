Росіяни атакували безпілотниками Київщину: що відомо

Напередодні ввечері, 17 березня, російська армія атакувала безпілотниками Київську область. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу", -наголосив очільник ОВА.

За його словами, оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

Повітряна тривога на Київщині тривала понад дві години - 20:00-22:11. Місцева влада інформувала, що в повітряному просторі було зафіксовано БпЛА та роботу сил ППО.

Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили атаку "Shahed" та ракетами по Україні. Сили ППО знищили 17 дронів із 22 випущених.

Читайте також: