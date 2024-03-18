Немовля народилося із 10-сантиметровим хвостом – відео

У Китаї народилося немовля з десятисантиметровим хвостом, що росте із сідниць.

Про це пише Metro.

Педіатр доктор Лі опублікував у Мережі відеозапис цього відростка після народження малюка в дитячій лікарні Ханчжоу.

За словами доктора, хвіст, ймовірно, є результатом неповної дегенерації, і він запідозрив, що у дитини є проблеми зі спинним мозком. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) спинного мозку пізніше підтвердила ці підозри, додав він.

"Прив'язаний" спинний мозок – це стан, за якого спинний мозок аномально прикріплений до навколишніх тканин, як правило, в основі хребта. У нормі спинний мозок вільно плаває в хребетному каналі, забезпечуючи нормальний рух і функції. Однак у випадку "прив'язаного" спинного мозку цей рух обмежений, що може призвести до різних неврологічних проблем.

Це не перший випадок, коли в Китаї народжується дитина з хвостом. 2014 року п'ятимісячний Нуо Нуо народився зі spina bifida – вродженою вадою розвитку, яка призводить до розщеплення хребта. Через декілька днів після його появи на світ схвильована матір помітила, що у нього з'явився хвіст, який виріс до п'яти сантиметрів у довжину.

Побоюючись за майбутнє свого сина, жінка звернулася до хірургів у місті Чанша, Китай, з проханням знайти спосіб його видалити. Але вони відмовилися оперувати і сказали, що нічого не можуть зробити для дитини, оскільки хвіст пов'язаний з її нервовою системою, і його видалення залишить незворотні пошкодження.

Нагадаємо, чоловік народився з гігантською рукою, яка зараз важить 9 кг. Таких випадків у світі близько 200.

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