Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість постраждалих

У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару 17 березня. Наразі відомо про дев'ятьох травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільні автомобілі. Крім того, зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

Зазначається, що ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети. Ймовірно, це були "Іскандери-М".

Нагадаємо, напередодні під час повітряної тривоги у Миколаєві прогримів потужний вибух. Сталися "прильоти". Окупанти двічі завдали ударів по місту.

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