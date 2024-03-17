Якому знаку зодіаку пощастить 18 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

Один із найскладніших днів місячного календаря – йому властива негативно заряджена енергетика, яка буквально "забиває" позитивну. Максимальної сили негатив набере в першій половині дня, тому в цей час, незважаючи на початок робочого тижня, від важливої роботи потрібно утриматися – краще витратити цей час на підготовку до неї і те, що ми називаємо розгойдуванням. Оскільки енергії у кожного з нас буде надміру, у другій половині дня можна поступово братися до роботи, головне – робити це наодинці: для колективної праці час несприятливий.

Терези

Терези зможуть отримати відповідь на запитання, яке їх турбує, від Всесвіту або власної підсвідомості – в будь-якому разі джерело виявиться таким, що заслуговує на довіру. Головне – звертати увагу на знаки, які траплятимуться представникам знака буквально на кожному кроці. Звісно, можна від них відмахнутися – як від таких, що не мають значення, але тоді спосіб вирішення проблеми доведеться шукати самостійно, а це не кожному до снаги.

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