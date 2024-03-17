Какому знаку Зодиака повезет 18 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Один из самых сложных дней лунного календаря – ему свойственная отрицательно заряженная энергетика, которая буквально "забивает" позитивную. Максимальной силы негатив наберет в первой половине дня, поэтому в это время, несмотря на начало рабочей недели, от важной работы нужно воздержаться – лучше потратить эти часы на подготовку к ней и то, что мы называем раскачкой. Поскольку энергии у каждого из нас будет в избытке, во второй половине дня можно постепенно приступать к работе, главное – делать это в одиночестве: для коллективного труда время неблагоприятно.

Весы

Весы смогут получить ответ на беспокоящий их вопрос от Вселенной – или собственного подсознания – в любом случае источник окажется заслуживающим доверия. Главное – обращать внимание на знаки, которые будут попадаться представителям знака буквально на каждом шагу. Конечно, можно от них отмахнуться – как от не имеющих значение, но тогда тогда способ решения проблемы придется искать самостоятельно, а это не каждому по силам.

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