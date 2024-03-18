Макрон вимагатиме припинення вогню в Україні на певний час: Путін цинічно відреагував

Путін заявив, що нібито РФ "готова розглянути" це питання, але виходячи із "інтересів Росії".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "нічого не знає" про вимогу президента Франції Еммануеля Макрона про припинення вогню в Україні на час Олімпіади в Парижі.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

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"Не знаю про це. Готові розглянути будь-які питання, але виходитимемо з інтересів Росії", - сказав він.

Очільник Кремля, який постійно втручається у справи України, заявив, що Макрону слід вирішувати внутрішні проблеми Франції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна" заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні на час проведення Олімпійский ігор. У МЗС РФ цю ідею відкинули.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

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