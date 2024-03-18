Макрон вимагатиме припинення вогню в Україні на певний час: Путін цинічно відреагував

Путін заявив, що нібито РФ "готова розглянути" це питання, але виходячи із "інтересів Росії".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "нічого не знає" про вимогу президента Франції Еммануеля Макрона про припинення вогню в Україні на час Олімпіади в Парижі.
Про це пишуть російські пропагандистські видання.
"Не знаю про це. Готові розглянути будь-які питання, але виходитимемо з інтересів Росії", - сказав він.
Очільник Кремля, який постійно втручається у справи України, заявив, що Макрону слід вирішувати внутрішні проблеми Франції.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна" заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні на час проведення Олімпійский ігор. У МЗС РФ цю ідею відкинули.
Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss
Читайте провідні новини дня:
- Рейд російських добровольців на території РФ: захоплено ще одне село – все, що відомо станом на зараз
- Працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного: що кажуть у військкоматі (відео)
- Курс валют в Україні: долар знову рветься до 40 гривень – що робити