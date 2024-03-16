Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: Франція під час Олімпіади вимагатиме припинення вогню в Україні

Коли і за яких умов це трапиться - Макрон не уточнив.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійский ігор.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна".

"Так, ми це попросимо", - коротко зазначив він.

Нагадаємо:

Мер господаря прийдешніх Олімпійських ігор Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях.

Як повідомляє Reuters, Ідальго хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі.

"Краще б вони не приїздили", – заявила Ідальго журналістам.

Свою позицію вона пояснила тим, що "не можна ігнорувати факту агресії проти України, не можна чинити так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні погрожує всій Європі".

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

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