Анастасія Приходько замилувала романтичними кадрами з чоловіком

Українська артистка Настя Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком Олександром.

У своєму фотоблогу зірка поділилася кадрами, як вони приїхали до Клевані, що на Рівненщині, щоб відвідати популярний "Тунель кохання". Там закохані в оточенні лісу записали романтичне відео під власну пісню виконавиці "Саме той". У кадрі щаслива Анастасія ніжно обіймає та цілує свого чоловіка, але обличчя Олександра все ж намагається приховати.

"До місяця й назад…", - замилувала підписом відео Приходько й додала смайлик у формі сердечка.

Анастасія Приходько показалася з чоловіком

Своєю чергою, шанувальники артистки під роликом також залишили багато емоджі у формі вогників й сердечок і зазначили, що Анастасія має неймовірно щасливий вигляд, коли перебуває поруч з коханим.

Як світяться очі у щасливої дівчинки, любіть завжди

Найщиріша! Поважаю!

"Саме той" – найкраща пісня, а вам щастя саме з тим

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж і показала свого чоловіка у новому романтичному кліпі й заінтригувала шанувальників.

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