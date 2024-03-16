Анастасія Приходько замилувала романтичними кадрами з чоловіком

Подружжя відвідало "Тунель кохання" на Рівненщині.
Українська артистка Настя Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком Олександром.
У своєму фотоблогу зірка поділилася кадрами, як вони приїхали до Клевані, що на Рівненщині, щоб відвідати популярний "Тунель кохання". Там закохані в оточенні лісу записали романтичне відео під власну пісню виконавиці "Саме той". У кадрі щаслива Анастасія ніжно обіймає та цілує свого чоловіка, але обличчя Олександра все ж намагається приховати.
"До місяця й назад…", - замилувала підписом відео Приходько й додала смайлик у формі сердечка.
Своєю чергою, шанувальники артистки під роликом також залишили багато емоджі у формі вогників й сердечок і зазначили, що Анастасія має неймовірно щасливий вигляд, коли перебуває поруч з коханим.
- Як світяться очі у щасливої дівчинки, любіть завжди
- Найщиріша! Поважаю!
- "Саме той" – найкраща пісня, а вам щастя саме з тим
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж і показала свого чоловіка у новому романтичному кліпі й заінтригувала шанувальників.
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