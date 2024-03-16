Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: яким повинен бути мир в Україні на думку президента Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна робить все можливе, аби допомогти Україні перемогти Росію у повномасштабній війні. Не може бути тривалого миру, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна".

"Росія не може і не повинна виграти цю війну. І наша мета – це повернути сталий мир до Європи. Сталий мир – це мир, яки дозволить Україні повністю відновити свою територіальну цілісність і суверенітет, відновити міжнародне право і буде гарантувати безпеку Україні і всім європейцям", - сказав він.

Раніше Макрон заявив, що Франція готова відреагувати на новий виток ескалації, якщо він буде.

"Так, Франція готова загалом. Франція ніколи не йшла на ескалацію, ми віримо в переговори та завжди ставимо на мир. Але хто в цій ситуації агресор? Це Росія… Якщо буде новий виток ескалації – ми будемо готові відреагувати задля безпеки Європи та українців. Але ніколи Франція не буде ініціатором агресії", - запевнив він.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

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