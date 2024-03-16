Эксклюзивное интервью Макрона: каким должен быть мир в Украине по мнению президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна делает все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию в полномасштабной войне. Не может быть продолжительного мира, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина".

"Россия не может и не должна выиграть эту войну. И наша цель – это вернуть устоявшийся мир в Европу. Устойчивый мир – это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, восстановить международное право и будет гарантировать безопасность Украине и всем европейцам ", – сказал он.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова отреагировать на новый виток эскалации, если он будет.

"Да, Франция готова в целом. Франция никогда не шла на эскалацию, мы верим в переговоры и всегда ставим на мир. Но кто в этой ситуации агрессор? Это Россия… Если будет новый виток эскалации – мы будем готовы отреагировать на безопасность Европы и украинцев. Но никогда Франция не будет инициатором агрессии", – заверил он.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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