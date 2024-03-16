Анастасия Приходько восхитила романтическими кадрами с мужем

Украинская артистка Настя Приходько показала редкие кадры с мужем Александром.

В своем фотоблоге звезда поделилась кадрами, как они приехали в Клевань, что в Ровенской области, чтобы посетить популярный "Тоннель любви". Там влюбленные в окружении леса записали романтическое видео под собственную песню исполнительницы "Саме той". В кадре счастливая Анастасия нежно обнимает и целует своего мужа, но лицо Александра все же пытается скрыть.

"До луны и обратно…", - восхитила подписью видео Приходько и добавила смайлик в форме сердечка.

Анастасия Приходько показалась с мужем

В свою очередь, поклонники артистки под роликом также оставили много эмоджи в форме огоньков и сердечек и отметили, что Анастасия выглядит невероятно счастливой, когда находится рядом с возлюбленным.

Как светятся глаза у счастливой девочки, любите всегда

Самая искренняя! Уважаю!

"Саме той" – лучшая песня, а вам счастье именно с тем

Напомним, недавно украинская певица Алина Гросу во второй раз вышла замуж и показала своего мужа в новом романтическом клипе и заинтриговала поклонников.

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