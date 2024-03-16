Анастасия Приходько восхитила романтическими кадрами с мужем

Супруги посетили "Тоннель любви" в Ровенской области.
Украинская артистка Настя Приходько показала редкие кадры с мужем Александром.
В своем фотоблоге звезда поделилась кадрами, как они приехали в Клевань, что в Ровенской области, чтобы посетить популярный "Тоннель любви". Там влюбленные в окружении леса записали романтическое видео под собственную песню исполнительницы "Саме той". В кадре счастливая Анастасия нежно обнимает и целует своего мужа, но лицо Александра все же пытается скрыть.
"До луны и обратно…", - восхитила подписью видео Приходько и добавила смайлик в форме сердечка.
В свою очередь, поклонники артистки под роликом также оставили много эмоджи в форме огоньков и сердечек и отметили, что Анастасия выглядит невероятно счастливой, когда находится рядом с возлюбленным.
- Как светятся глаза у счастливой девочки, любите всегда
- Самая искренняя! Уважаю!
- "Саме той" – лучшая песня, а вам счастье именно с тем
Напомним, недавно украинская певица Алина Гросу во второй раз вышла замуж и показала своего мужа в новом романтическом клипе и заинтриговала поклонников.
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