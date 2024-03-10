У США народилося рідкісне теля з двома обличчями – відео, фото

У штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома обличчями. Тварина має чотири ока, два носа, два рота та два вуха. Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

Про це пише Associated Press.

Наразі теляті 10 днів. Власник ферми Дон Бро назвав дивом те, що воно народилося живим.

"Ймовірно, теля матиме коротку тривалість життя й проживе лише кілька днів. Воно перевершило багато шансів, народившись живим" – зазначив Бро.

За його словами, більшість телят зі станом поліцефалія народжуються мертвим – ймовірність вижити становить 1 до 400 мільйонів. Деякі з таких тварин живуть кілька годин або днів.

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

Поліцефалія – це результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів. Стан характеризується наявність кількох голів.

"Їй важко підняти голову, але вона тримає її все більше й більше, оскільки стає сильнішою. Вона ще не може стояти самостійно. Ми годуємо її з пляшечки від самого початку", - додав власник ферми.

"Deux Face – дівчинка. Не схоже, що вона страждає або відчуває біль. Ми постійно спостерігаємо за нею. Вона подолала багато труднощів, але тільки час покаже її подальшу долю. Ми сподіваємося на краще, однак готуємося до гіршого", – сказав Дон Бро.

Він також додав, що тварина не продається. Задля спокою теля, фермери не пускають до неї відвідувачів та журналістів.

Нагадаємо, у TikTok завірусилося нове відео про народження рідкісного двоголового теляти.

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