У США народилося рідкісне теля з двома обличчями – відео, фото

Новонароджена тварина з двома обличчями прожила вже 10 днів.
У штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома обличчями. Тварина має чотири ока, два носа, два рота та два вуха. Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".
Про це пише Associated Press.
Наразі теляті 10 днів. Власник ферми Дон Бро назвав дивом те, що воно народилося живим.
"Ймовірно, теля матиме коротку тривалість життя й проживе лише кілька днів. Воно перевершило багато шансів, народившись живим" – зазначив Бро.
За його словами, більшість телят зі станом поліцефалія народжуються мертвим – ймовірність вижити становить 1 до 400 мільйонів. Деякі з таких тварин живуть кілька годин або днів.
Поліцефалія – це результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів. Стан характеризується наявність кількох голів.
"Їй важко підняти голову, але вона тримає її все більше й більше, оскільки стає сильнішою. Вона ще не може стояти самостійно. Ми годуємо її з пляшечки від самого початку", - додав власник ферми.
"Deux Face – дівчинка. Не схоже, що вона страждає або відчуває біль. Ми постійно спостерігаємо за нею. Вона подолала багато труднощів, але тільки час покаже її подальшу долю. Ми сподіваємося на краще, однак готуємося до гіршого", – сказав Дон Бро.
Він також додав, що тварина не продається. Задля спокою теля, фермери не пускають до неї відвідувачів та журналістів.
Нагадаємо, у TikTok завірусилося нове відео про народження рідкісного двоголового теляти.
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