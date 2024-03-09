Сотні кенгуру "атакували" гольф-клуб – відео

В Австралії помітили величезну групу кенгуру.
У передмісті Мельбурна, в Австралії, стадо кенгуру раптово "атакувало" територію гольф-клубу Heritage Golf and Country Club.
Про це пише Bild.
Гольфістам навіть довелося перервати гру, доки сотні тварин перетинали поле для гри.
У гольф-клубі розповіли, що під час таких раптових візитів кенгуру лише залишають сліди і не завдають жодних суттєвих пошкоджень полям для гольфу.
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