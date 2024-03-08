П'ятирічний хлопчик знайшов та з'їв отруйну змію

В Індії п'ятирічна дитина з'їла отруйну змію та потрапила до лікарні.

Про це пише ETV Bharat.

Інцидент стався в селі Хадуї, штат Біхар. Під час гри двоє дітей приготували на вогні мертву змію і з'їли її. Рубі Хатун, матір Фархада, розповіла, що від місцевих вона дізналася, що її син грався з дитиною з того ж села.

За словами Хатун, під час гри діти приготували на вогнищі мертвого крайта і з'їли його. Жінка сказала, що коли вона запитала сина про інцидент, він злякався і не став про це говорити.

Після повернення додому стан здоров'я Фархада погіршився, і вони одразу ж відвезли його до місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги "Хайра". Звідти хлопчики направили до лікарні Садар для спеціалізованого лікування.

Медик, який лікує хлопчика, сказав, що дитина зараз поза небезпекою.

Тим часом Рубі звинуватила другу дитину в тому, що вона навмисно нагодувала її сина змією. Вона сказала: "Друга дитина старша за мого Фархада. Він навмисно приготував і згодував змію моїй дитині, через що стан його здоров'я погіршився".

Поліція поки що не надала коментаря щодо інциденту. Обставини, за яких діти з'їли змію, також не були відомі одразу.

Нагадаємо, дика змія проковтнула ручку коробки перемикання передач авто. Її врятували ветеринари.

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