Пятилетний мальчик нашел и съел ядовитую змею

В Индии пятилетний ребенок съел ядовитую змею и попал в больницу.

Об этом пишет ETV Bharat.

Инцидент произошел в селе Хадуи, штат Бихар. Во время игры двое детей приготовили на огне мертвую змею и съели ее. Руби Хатун, мать Фархада, рассказала, что от местных она узнала, что ее сын играл с ребенком из того же села.

По словам Хатун, во время игры дети приготовили на костре мертвого крайта и съели его. Женщина сказала, что когда она спросила сына об инциденте, он испугался и не стал об этом говорить.

По возвращении домой состояние здоровья Фархада ухудшилось, и они сразу же отвезли его в местный центр первичной медико-санитарной помощи "Хайра". Оттуда мальчики направили в больницу Садар для специализированного лечения.

Медик, лечащий мальчика, сказал, что ребенок сейчас вне опасности.

Тем временем Руби обвинила второго ребенка в том, что он намеренно накормил его сына змеей. Она сказала: "Второй ребенок старше моего Фархада. Он намеренно приготовил и скормил змею моему ребенку, из-за чего состояние его здоровья ухудшилось".

Полиция пока что не предоставила комментарии по поводу инцидента. Обстоятельства, при которых дети съели змею, тоже не были известны сразу.

Напомним, дикая змея проглотила ручку коробки переключения передач авто. Ее спасли ветеринары.

Читайте также: