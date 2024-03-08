Зеленський демобілізував строковиків, але є нюанс: деталі та умови рішення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків. Після того, як в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, призови на строкову службу не проводили, але на службі весь цей час залишалися строковики, призвані до воєнного стану.

Коли строковики стануть вільними – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Демобілізація строковиків

22 лютого президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про демобілізацію строковиків, позначивши його як невідкладний. Документ розглянули за спеціальною процедурою, яка діє тільки у виняткових обставинах і не потребує тривалого розгляду. 23 лютого парламент схвалив документ одразу в цілому. "За" проголосували 319 депутатів, заявив у своєму телеграм-каналі нардеп Давид Арахамія:

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"Підтримали ініціативу Президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо на рішення Президента".

Строковики вільні на 12 місяців

Рішення є – 7 березня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Документ опублікований на сайті глави держави:

"Звільнити у квітні-травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких..., закінчився під час дії воєнного стану".

У законопроєкті президента не було нічого про відстрочку для строковиків, "тобто їх могли відразу після звільнення мобілізувати". Пізніше від комітету національної безпеки та оборони була пропозиція про 6 місяців відстрочки, але зрештою депутати схвалили ідею про 12 місяців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко:

"В кінцевому вигляді в законопроєкт Зеленського включено мою норму з мого альтернативного законопроєкту про відстрочку 12 місяців! Це результат великої роботи! Хлопці чекають вже 4 рік! Нарешті це вирішено!"

А що думають про законопроєкт українці, чи підтримують рішення щодо демобілізації строковиків – дізнавалися журналісти ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський демобілізував строковиків, але є нюанс! Перші подробиці та умови гучного рішення!

Контракт для строковиків

Нагадаємо, що вік строкової служби в Україні становить 18-27 років. У такому віці чоловіків не можна мобілізувати до війська. Терміни строкової служби в Україні – від 12 до 18 місяців, останній призов проводили в жовтні 2021 року. Загалом законодавство не дозволяє залучати строковиків до бойових дій – більшість із них служила в тилу.

Проте були випадки, коли вони добровільно вирушали на фронт чи опинялись там подібним чином, особливо у перший період великої війни. Ось, чому цей документ є таким важливим. Хлопці, що служать понад два роки, втомилися, їм потрібен відпочинок, вони заслужили це своїм потом та кров’ю, боронячи нашу державу від агресора.

До речі, про те, що строковиків можуть демобілізувати, секретар РНБО Олексій Данілов казав ще у листопаді 2023 року. За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, але які й далі хочуть служити, можуть укласти контракт.

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Демобілізація в дії

І от президент підписав указ. Строковиків звільнять у запас, а мобілізувати їх зможуть лише через 12 місяців:

"Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу".

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