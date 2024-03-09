Сотни кенгуру "атаковали" гольф-клуб – видео

В Австралии была замечена огромная группа кенгуру.
В пригороде Мельбурна, в Австралии, стадо кенгуру внезапно "атаковало" территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club.
Об этом пишет Bild.
Гольфистам даже пришлось прервать игру, пока сотни животных пересекали поле для игры.
В гольф-клубе рассказали, что во время таких внезапных визитов кенгуру только оставляют следы и не наносят никаких существенных повреждений полям для гольфа.
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