Сотни кенгуру "атаковали" гольф-клуб – видео

В Австралии была замечена огромная группа кенгуру.

В пригороде Мельбурна, в Австралии, стадо кенгуру внезапно "атаковало" территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club.

Об этом пишет Bild.

Гольфистам даже пришлось прервать игру, пока сотни животных пересекали поле для игры.

В гольф-клубе рассказали, что во время таких внезапных визитов кенгуру только оставляют следы и не наносят никаких существенных повреждений полям для гольфа.

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