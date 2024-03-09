ДБР открыло уголовные производства против главы ЦПК Шабунина

Против главы ГПК возбудили дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

Государственное бюро расследований (ДБР) открыло уголовные производства в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина за уклонение от военной службы и подделку документов.

Об этом сообщил блоггер Владимир Бойко.

Он заявил, что против Шабунина открыли производство по ч. 4 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ч. 1 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа).

"Второе производство связано с тем, что Шабунин предоставил в военную часть, где он в то время фиктивно считался на службе, несколько писем за подписями председателя НАПК Новикова и заместителя председателя НАПК Сытника, которыми эти высокие достойники просили командира прикомандировать к ним солдата Шабунина ", – заявил блогер.

Он отметил, что после того, как разразился скандал, "руководство НАПК, понимая, что военнослужащий не может проходить службу при НАПК и подобные письма являются основанием для привлечения Новикова и Сытника к уголовной ответственности, стало официально уверять, что никаких таких писем никогда не направляло и Шабунин их изготовил самостоятельно".

"Я думаю, что руководство НАПК лжет и эти письма настоящие. Впрочем, это никак не влияет на квалификацию действий командира воинской части, который, незаконно отправив солдата Шабунина в НАПК, выплачивал ему ежемесячно 53 тыс. грн. — 23 тыс. грн денежного довольствия и 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения за, якобы, выполнение боевых задач. Эти задачи, насколько я понимаю, заключались в том, что солдат Шабунин выносил пустые бутылки из кабинета Сытника", — говорится в сообщении Бойко.

Виталий Шабунин в комментарии NV подтвердил, что видел информацию, что против него открыли два уголовных производства. Он добавил, что добровольно присоединился к войску на второй день полномасштабного вторжения, поэтому не понимает, почему речь идет об уклонении от службы.

В декабре следователь судья Шевченковского районного суда Киева обязал ДБР зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения по признакам подделки документов и уклонения от военной службы Виталием Шабуниным.

Соответствующее постановление было принято по жалобе председателя ОО Общественный совет добродетели Ростислава Кравца, который в своем обращении попросил проверить факты о том, что якобы Шабунин был зачислен в личный состав воинской части, но военную службу не проходил, а также подделал документы, на основании которых находился в командировке.

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