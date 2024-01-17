Теля з двома головами здивувало Мережу – відео

Тварина не може самостійно їсти і пити.
У TikTok завірусилося нове відео про народження рідкісного двоголового теляти.
Цей стан відомий як поліцефалія – результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів. Він може бути як у людини, так і тварин, проте зустрічається вкрай рідко.
На поліцефалію частіше страждають рептилії, ніж ссавці, причому найчастіше стан спостерігається у змій та черепах.
На відео двоголове теля лежало на підлозі. Його голови дивляться в протилежні сторони. У тварини по чотири ока та вуха, два рота і два носи.
@twoheaded.calf3 A two-headed calf a birth like this happens every one in 400 million times, she has four eyes - mouths - noses and two ears . Let us think of what to call this adorable calf with two heads . Please follow us to show you more videos #calf #adorable #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #incredible #cute ♬ original sound - Two-headed calf
За три дні ролик зібрав понад 40 мільйонів переглядів. Люди шоковані та стурбовані рідкісним станом дитинчати.
В окремому відео автор написав, що теля ще живе, але самостійно ні їсти, ні пити молоко не в змозі. Брат творця допомагає тварині, піднімаючи дві голови і годуючи їх із пляшечки.
@twoheaded.calf3 Replying to @alexis Guys, can't stop crying, thank you so much for this love These beautiful girls are still alive, my brother is trying to feed them this way (they can't eat themselves) we will see what happens, thanks again everyone #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #cuteanimals ♬ Until I Found You - Stephen Sanchez
Зауважимо, тварини з поліцефалією стикаються з низкою проблем, коли справа стосується виживання та розвитку, оскільки багато хто з них не живе довго. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найдовше прожила двоголова корова за окликом Джеменай. Вона дожила до 17 років.
Нагадаємо, вчені показали, який вигляд має клонована мавпа через два роки. Її створили методом "вівці Доллі".
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