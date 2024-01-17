Теленок с двумя головами удивил Сеть — видео

Животное не может самостоятельно есть и пить.

В TikTok завирусилось новое видео о рождении редкого двухголового теленка.

Это состояние известно как полицефалия – результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Он может быть как у человека, так и у животных, однако встречается крайне редко.

Полицефалией чаще страдают рептилии, чем млекопитающие, причем чаще состояние наблюдается у змей и черепах.

На видео двухголовый теленок лежал на полу. Его головы смотрят в противоположные стороны. У животного по четыре глаза и уха, два рта и два носа.

За три дня ролик собрал более 40 миллионов просмотров. Люди шокированы и озадачены редким состоянием детеныша.

В отдельном видео автор написал, что теленок еще жив, но самостоятельно ни есть, ни пить молоко не в состоянии. Брат создателя помогает животному, поднимая две головы и кормя их из бутылочки.

Заметим, что животные с полицефалией сталкиваются с рядом проблем, когда дело касается выживания и развития, поскольку многие из них не живут долго. Согласно Книге рекордов Гиннеса, дольше всего прожила двухголовая корова по кличке Джеменай. Она дожила до 17 лет.

Напомним, ученые показали, как выглядит клонированная обезьяна через два года. Ее создали методом "овцы Долли".

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