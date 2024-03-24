НПЗ у Самарській області призупинив роботу після атаки дронів

В Росії безпілотники атакували два нафтопереробні заводи.

У Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі після атаки безпілотниками. НПЗ призупинив роботу через ураження однієї з установок.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

"Внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджено установку АВТ-4, виробничий цикл заводу було зупинено", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що за останні три тижні це вже 12 атака на російські НПЗ.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.

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