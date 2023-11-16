На фронті загинув 71-річний учасник відомого кулінарного шоу

Учасник шостого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" Микола Молоков загинув на фронті.

Воїну був 71 рік. Його не стало 10 листопада. Сумну звістку разом зі співчуттями оприлюднила пресслужба полку імені Кастуся Калиновського, у якому чоловік був інструктором з бойової справи.

"З великим співчуттям повідомляємо про смерть вельми важливої особи – полковника, інструктора полку імені Кастуся Калиновського Молокова Миколи Миколайовича. Його відданість, мудрість і досвід назавжди залишається у наших серцях. Щирі співчуття", – йшлося у повідомленні.

Микола Молоков / Фото: Instagram.com/masterchefstb

Молоков знався на воєнній розвідці та навчав побратимів правилам виживання на фронті. Його позивним стало "МММ". Серед решти бійців Микола був найстаршим. Прощання з Героєм відбулося 13 листопада в Житомирі. Провести полковника в останню путь прийшли близькі та друзі.

Прощання з Миколою Молоковим / Фото: t.me/belwarriors

Зазначимо, Микола Молоков був уродженцем Росії, проте змінив своє громадянство на українське. У 2014 році доєднався до батальйону "Азов" й служив там до 2020 року. На початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу білоруського полку імені Кастуся Калиновського.

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