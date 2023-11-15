Ірину Білик покликали заміж посеред її концерту: реакція зірки

Співака Ірина Білик, яка зараз перебуває у благодійному турі "Українська душа" містами України розповіла про неочікуване освідчення просто на її концерті.

При чому, якщо зазвичай на виступах зірок закохані освідчуються своїм обраницям у залі, то цього разу заміж покликали саме Білик. Просто посеред концерту до зірки на сцену піднявся закоханий чоловік, опустився на одне коліно перед виконавицею.

Він презентував Ірині величезний букет троянд та справжню обручку і пообіцяв артистці любов, вірність, щастя" і запитав у Білик, чи стане вона його дружиною.

Розгублена зірка спочатку не знала, що й відповісти потенційному чоловіку, та врешті зібралася з думками:

"Напевно, всі можуть подумати, що ми в якомусь шоу. Для мене кохання, це і вірність, чесність. Обов'язково чесність. Мені б дуже хотілось мати такого чоловіка як ти. Але ж ми зовсім не знайомі, але я просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз я подумала, ну це буде не правильно, сказати людині, яка мене кохає, яка мені теж подобається, до речі. Це буде дуже неправильно сказати "ні", - відповіла закоханому чоловіку Білик.

Ірині Білик освідчилися просто посеред концерту

Втім, артистка залишила інтригу, яке ж рішення вона прийняла і не показала, чи закінчилося освідчення згодою.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик активно підігрівала чутки про возз'єднання зі своїм ексчоловіком, хореографом Дмитро Коляденком. Співачка ділилася, як вони з Коляденком разом мандрують, вечаряють та навіть цілуються. Тим не менш, особисте життя співачки для фанів досі залишається таємницею.

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