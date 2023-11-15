Арсен Мірзоян вперше назвав причину смерті Ніни Матвієнко

Зять зірки розповів, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілася, а потім їй різко стало зле.

Український музикант та волонтер Арсен Мірзоян вперше назвав причину смерті легендарної співачки Ніни Матвієнко, яка померла 8 жовтня.

За словами Мірзояна, життя Народної артистки забрала онкологія. Про це Мірзоян розповів в інтерв'ю програмі "Слава+".

Виконавець розповів, що Ніна Митрофанівна ніколи ні на що не жалілася, завжди була на дієтах і вела здоровий спосіб життя. Тож різке погіршення стану артистки стало для родини справжнім шоком.

"Було важко її бачити, приїздити до лікарні. Спочатку Ніна Митрофанівна просила, щоб ми не з'являлися, - чоловіки, лише дівчата. Не хотіла, щоб її такою бачили, ну а потім вже хочеш не хочеш, приїжджали всі хто був вільний. Привозили ліки. Це відбувалося місяць", - розповів Мірзоян.

Ніна Матвієнко та Арсен Мірзоян

Він зазначив, що більше інформацією поділиться Тоня Матвієнко, якщо захоче.

"І все це я залишу для Тоні, якщо вона буде давати інтерв'ю. Єдине, було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілася, потім їй різко стало погано. Ми не розуміли, що це могло бути. Але ніхто не розумів, що це так серйозно. Так, це онкологія. Я лишаю це інформаційно Тоні. По-перше, вона ніколи не хотіла, щоб її слабкою вважали. Вона вважала себе здоровою людиною, у неї ніколи нічого не боліло. Вона завжди була на дієтах, завжди вела здоровий спосіб життя", - поділився Мірзоян.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/zhvl_official

Пригадав виконавець і останню зустріч із Ніною Митрофанівною.

"Я був не в останні дні, я привозив ліки. Це було вночі. Прийшов, хотів її сфотографувати і не встиг, бо вона показувала мені лайки, тут (на пальці - прим.ред.) була ця прищепка, мало смішний вигляд і вона від того усміхалась... Запитувала просто, коли це закінчиться", - поділився Мірзоян.

Нагадаємо, 11 жовтня Ніну Матвієнко провели в останню путь у Києві. З зіркою попрощалися у Національній Філармонії України.

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