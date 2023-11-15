Арсен Мирзоян впервые назвал причину смерти Нины Матвиенко

Зять звезды рассказал, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, а потом ей резко стало плохо.

Украинский музыкант и волонтер Арсен Мирзоян впервые назвал причину смерти легендарной певицы Нины Матвиенко, которой не стало 8 октября.

По словам Мирзояна, жизнь Народной артистки унесла онкология. Об этом Мирзоян рассказал в интервью программе "Слава+".

Исполнитель рассказал, что Нина Митрофановна никогда ни на что не жаловалась, всегда была на диетах и вела здоровый образ жизни. Так что резкое ухудшение состояния артистки стало для семьи настоящим шоком.

"Было тяжело ее видеть, приезжать в больницу. Сначала Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись, – мужчины, только женщины. Не хотела, чтобы ее такой видели, ну а потом уже хочешь не хочешь, приезжали все, кто был свободен. Привозили лекарства. Это происходило месяц", – рассказал Мирзоян.

Нина Матвиенко и Арсен Мирзоян

Он отметил, что больше информацией поделится Тоня Матвиенко, если захочет.

"Все это я оставлю для Тони, если она будет давать интервью. Единственное, было чудом, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, потом ей резко стало плохо. Мы не понимали, что это могло быть. Но никто не понимал, что это так серьезно. Да, это онкология. Я оставляю это информационно Тоне. Во-первых, она никогда не хотела, чтобы ее слабой считали. Она считала себя здоровым человеком, у нее никогда ничего не болело.Она всегда была на диетах, всегда вела здоровый образ жизни", – поделился Мирзоян.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/zhvl_official

Вспомнил исполнитель и последнюю встречу с Ниной Митрофановной.

"Я был не в последние дни, я привозил лекарства. Это было ночью. Пришел, хотел ее сфотографировать и не успел, потому что она показывала мне лайки, здесь (на пальце - прим.ред.) была эта прищепка, выглядело смешно и она от этого улыбалась... Спрашивала просто, когда это закончится", – поделился Мирзоян.

Напомним, 11 октября Нину Матвиенко провели в последний путь в Киеве. Со звездой простились в Национальной Филармонии Украины.

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