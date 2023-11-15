Топ 5 подарков маме, которые стоит купить на Черную Пятницу 2023

Подарки для мамы всегда выбираются с особой трепетностью. Каждому хочется вручить такой презент, который бы помог «сказать» ей обо всех чувствах и заодно выразить благодарность за все, что она делает.

Чтобы упростить эту задачу, мы составили Топ 5 подарков маме, которые можно ей подарить на Black Friday. Ведь Черная Пятница 2023 — это отличный повод приобрести технику по крутым скидкам в Венкон.

Мультипечь — незаменимая на кухне

Если хотите, чтобы у мамы было больше времени на себя, подарите мультипечь Deerma DEM-KZ130W. Стоит она недорого, зато с ее помощью можно готовить вкусные блюда разной сложности без особого труда.

Управление у мультипечи несложное, все настройки отображаются на дисплее. Мультипечь умеет готовить картошку фри и выпечку, также есть гриль. Блюда сохраняют все полезные свойства, а их калорийность получается минимальной.

Стиральная машина — комфортная стирка

Чтобы упростить маме процесс стирки вещей, подарите ей стиральную машину LG F4V3VS7WW. Эта модель оснащена инверторным двигателем и камерой на 9 кг, что позволяет стирать большое количество белья за раз.

Другие ее преимущества:

1. Скорость отжима 1400 об/мин — гарантирует эффективное удаление влаги.

2. Более 14 программ — можно стирать вещи из разных тканей и в разных режимах.

3. Функция обработки паром Steam — используется при антиаллергенной стирке, удаляет все бактерии и аллергены (актуально для стирки вещей аллергиков и малышей).

Дополнительно предусмотрена комплексная защита от протекания воды и перепадов напряжения в сети, плюс есть полезная функция самоочистки барабана.

Электрочайник — быстрое приготовление чая и кофе

Также можете подарить маме стильный электрочайник Gorenje K15DWW. Он выполнен в классическом белом цвете и гармонично впишется в интерьер любой кухни.

Объем стандартный — 1.5 л. Двойные стенки, поэтому корпус не нагревается и вероятность обжечься исключена. Также есть блокировка включения без воды, что увеличивает его срок службы.

Робот-пылесос — идеальная чистота в доме

Пылесосить — это не женская работа, но убирать в доме все же приходится. Впрочем, пользоваться классическим пылесосом вовсе не обязательно, просто подарите маме робот-пылесос Dreame RLD33GA. Достаточно настроить его один раз, и он сам будет поддерживать чистоту в доме.

Полного заряда аккумулятора хватает на 150 минут работы — за это время техника успевает убрать до 250 м2. Для подзарядки она сама уезжает на док-станцию, а потом продолжает уборку с того же места, где остановилась.

Кухонный комбайн — все нужные приборы в одном

Если ваша мама любит готовить, подарите ей кухонный комбайн Sencor STM3780GG. Он заменяет собой сразу 4 устройства: блендер, миксер, мясорубку и овощерезку. В комплекте идут насадки для приготовления фарша, домашних колбас, теста и т.д.

Кухонный комбайн имеет мощность 1200 Вт и поддерживает 6 скоростей. Объем основной чаши — 5 л. Также есть LED-подсветка, которая не просто придает технике стильный внешний вид, но и показывает этап готовности.