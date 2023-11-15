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Кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы - видео

Кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1179
Время на прочтение
1 мин
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Кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы - видео

Кот упал с потолка церкви / Фото: скриншот с видео

Момент попал на видео.

В Бразилии кот упал с церковного потолка, когда хор пел посреди службы.

Об этом пишет NTK.

15 мужчин и женщин были на сцене, когда четвероногий вдруг оказался среди них. Некоторые из собравшихся были шокированы неожиданным появлением черно-белого животного.

Затем испуганный кот быстро удрал. Несмотря на необычный инцидент, участники хора продолжили петь.

Юзеры не смогли обойти вниманием увиденное и оставили кучу комментариев под видео:

  • Я не смогла бы продолжать петь, я бы плакала от смеха
  • Ангелы падают с неба в виде котят
  • Лучшее, что люди продолжают петь, будто ничего не произошло
  • Если бы это не сняли на видео, никто бы не поверил в это
  • Я смотрела на это 20 раз, чтобы увидеть реакцию всех

Неизвестно, откуда пришел кот и почему он был на потолке.

Напомним, в Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком. Полиция спасла животное.

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Дата публикации
Просмотры
1179
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