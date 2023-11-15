Кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы - видео

В Бразилии кот упал с церковного потолка, когда хор пел посреди службы.

Об этом пишет NTK.

15 мужчин и женщин были на сцене, когда четвероногий вдруг оказался среди них. Некоторые из собравшихся были шокированы неожиданным появлением черно-белого животного.

Затем испуганный кот быстро удрал. Несмотря на необычный инцидент, участники хора продолжили петь.

Юзеры не смогли обойти вниманием увиденное и оставили кучу комментариев под видео:

Я не смогла бы продолжать петь, я бы плакала от смеха

Ангелы падают с неба в виде котят

Лучшее, что люди продолжают петь, будто ничего не произошло

Если бы это не сняли на видео, никто бы не поверил в это

Я смотрела на это 20 раз, чтобы увидеть реакцию всех

Неизвестно, откуда пришел кот и почему он был на потолке.

Напомним, в Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком. Полиция спасла животное.

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