Кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы - видео

Момент попал на видео.
В Бразилии кот упал с церковного потолка, когда хор пел посреди службы.
Об этом пишет NTK.
15 мужчин и женщин были на сцене, когда четвероногий вдруг оказался среди них. Некоторые из собравшихся были шокированы неожиданным появлением черно-белого животного.
Затем испуганный кот быстро удрал. Несмотря на необычный инцидент, участники хора продолжили петь.
Юзеры не смогли обойти вниманием увиденное и оставили кучу комментариев под видео:
- Я не смогла бы продолжать петь, я бы плакала от смеха
- Ангелы падают с неба в виде котят
- Лучшее, что люди продолжают петь, будто ничего не произошло
- Если бы это не сняли на видео, никто бы не поверил в это
- Я смотрела на это 20 раз, чтобы увидеть реакцию всех
Неизвестно, откуда пришел кот и почему он был на потолке.
Напомним, в Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком. Полиция спасла животное.
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