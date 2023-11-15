Кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби – відео

Момент потрапив на відео.
У Бразилії кіт впав із церковної стелі, коли хор співав посеред служби.
Про це пише NTK.
15 чоловіків і жінок були на сцені, коли чотирилапий раптом опинився серед них. Деякі з присутніх були шоковані несподіваною появою чорно-білої тварини.
Потім переляканий кіт швидко утік. Попри незвичайний інцидент, учасники хору продовжили співати.
Юзери не змогли оминути увагою побачене та залишили купу коментарів під відео:
- Я не змогла б продовжувати співати, я б плакала від сміху
- Ангели падають з неба у вигляді кошенят
- Найкраще, що люди продовжують співати, ніби нічого не сталося
- Якби це не зняли на відео, ніхто б не повірив у це
- Я дивилася на це 20 разів, щоб побачити реакцію всіх
Невідомо, звідки прийшов кіт і чому він був на стелі.
Нагадаємо, у Польщі безхатченко знайшов кошеня на смітнику та вразив своїм вчинком. Поліція врятувала тварину.
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