Кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби – відео

У Бразилії кіт впав із церковної стелі, коли хор співав посеред служби.

Про це пише NTK.

15 чоловіків і жінок були на сцені, коли чотирилапий раптом опинився серед них. Деякі з присутніх були шоковані несподіваною появою чорно-білої тварини.

Потім переляканий кіт швидко утік. Попри незвичайний інцидент, учасники хору продовжили співати.

Юзери не змогли оминути увагою побачене та залишили купу коментарів під відео:

Я не змогла б продовжувати співати, я б плакала від сміху

Ангели падають з неба у вигляді кошенят

Найкраще, що люди продовжують співати, ніби нічого не сталося

Якби це не зняли на відео, ніхто б не повірив у це

Я дивилася на це 20 разів, щоб побачити реакцію всіх

Невідомо, звідки прийшов кіт і чому він був на стелі.

Нагадаємо, у Польщі безхатченко знайшов кошеня на смітнику та вразив своїм вчинком. Поліція врятувала тварину.

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