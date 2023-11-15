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Кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби – відео

Кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1248
Час на прочитання
1 хв
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Кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби – відео

Кіт впав зі стелі церкви / Фото: скриншот з відео

Момент потрапив на відео.

У Бразилії кіт впав із церковної стелі, коли хор співав посеред служби.

Про це пише NTK.

15 чоловіків і жінок були на сцені, коли чотирилапий раптом опинився серед них. Деякі з присутніх були шоковані несподіваною появою чорно-білої тварини.

Потім переляканий кіт швидко утік. Попри незвичайний інцидент, учасники хору продовжили співати.

Юзери не змогли оминути увагою побачене та залишили купу коментарів під відео:

  • Я не змогла б продовжувати співати, я б плакала від сміху
  • Ангели падають з неба у вигляді кошенят
  • Найкраще, що люди продовжують співати, ніби нічого не сталося
  • Якби це не зняли на відео, ніхто б не повірив у це
  • Я дивилася на це 20 разів, щоб побачити реакцію всіх

Невідомо, звідки прийшов кіт і чому він був на стелі.

Нагадаємо, у Польщі безхатченко знайшов кошеня на смітнику та вразив своїм вчинком. Поліція врятувала тварину.

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Дата публікації
Перегляди
1248
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