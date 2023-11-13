Камалия призналась, в каких отношениях находится с экс-мужем после развода

Украинская певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, рассказала, в каких отношениях находится со своим бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, после заявления об их разводе.

В программе "Ближче до зірок" артистка призналась, что с экс-мужем они находятся в дружеских отношениях. По словам певицы, Захур постоянно на связи с их детьми. Также Камалия рассказала, что экс-избранник часто посещает семью и проводит с ними время.

"Он с детьми (от предыдущего брака – прим. ред.) живет в Лондоне. Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми (общими – прим. ред.) ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями", – объяснила звезда.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В частности, Камалия с экс-избранником Захуром остаются партнерами. У бывших супругов до сих пор есть ряд совместных проектов.

"У нас очень много общих проектов: благотворительных и не благотворительных", – добавила певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как известно, Камалия с богатым супругом пробыли в браке более 20 лет. О том, что стало причиной их развода, Камалия не делится. К тому же, она попросила уважать ее личное пространство и не вмешиваться в него с лишними вопросами.

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